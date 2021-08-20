SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilşkin önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan; muhabirlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Afganistan'daki süreç ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Afganistan şu anda ciddi manada, adeta kendi başına bırakıldı" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun '1.5 milyon Afgan göçmen geldi' iddiasını da yalanladı, "300 bin Afgan göçmen var" ifadelerini kullandı.