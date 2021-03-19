SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video
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Son Dakika Haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Biden'ın Putin için 'katil' ifadesi kullanması ile ilgili olarak " Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir" dedi. (19 Mart 2021 Cuma)