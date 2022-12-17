Video Haber SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili açıklama
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili açıklama

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili açıklama

17.12.2022 | 15:02

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemenin Ekrem İmamoğlu kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ortada siyasi bir tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var. Yalan yanlış birçok lafın iddialıca söylendiğini görünce gülüyoruz. Bizans vari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını görünce üzülüyoruz." dedi. Erdoğan, 6'lı masaya meydan okudu, "Ali, Veli, Ayşe, Fatma fark etmez. Adayınızı çıkarın da meydanlarda kapışalım." ifadelerini kullandı.

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