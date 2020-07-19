Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video
19.07.2020 | 15:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video 01:23
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video 19.07.2020 | 15:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'de | Video 07:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'de | Video 19.07.2020 | 15:01
Çatışmaların yaşandığı Azerbaycan - Ermenistan sınırındaki son durum | Video 01:27
Çatışmaların yaşandığı Azerbaycan - Ermenistan sınırındaki son durum | Video 19.07.2020 | 14:35
Mayına karşı korumalı ilk Pars 6x6 zırhlı aracın montajı tamamlandı | Video 02:58
Mayına karşı korumalı ilk Pars 6x6 zırhlı aracın montajı tamamlandı | Video 19.07.2020 | 13:48
HDP'li Vekil Tuma Çelik'in, tecavüz skandalında kan donduran şok detaylar 'Sadistçe ve hunharca tecavüz etti! | Video 02:03
HDP'li Vekil Tuma Çelik'in, tecavüz skandalında kan donduran şok detaylar 'Sadistçe ve hunharca tecavüz etti! | Video 19.07.2020 | 13:48
Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Libya paylaşım! Böyle imha edildi | Video 00:50
Son Dakika Haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Libya paylaşım! Böyle imha edildi | Video 19.07.2020 | 12:44
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı | Video 02:36
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı | Video 19.07.2020 | 12:05
Son Dakika: HDP'li Tuma Çelik'in, tecavüz ettiği iddia edilen kadına attığı şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı | Video 03:22
Son Dakika: HDP'li Tuma Çelik'in, tecavüz ettiği iddia edilen kadına attığı şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı | Video 19.07.2020 | 11:19
Bağcılar’daki polise hain silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! | Video 00:29
Bağcılar’daki polise hain silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! | Video 18.07.2020 | 21:12
Yerli otomobil için tarihi gün! Fabrikanın ilk harcı Başkan Erdoğan tarafından döküldü | Video 06:58
Yerli otomobil için tarihi gün! Fabrikanın ilk harcı Başkan Erdoğan tarafından döküldü | Video 18.07.2020 | 20:33
Son dakika: Corona virüs 18 Temmuz vaka sayısı açıklandı! Kaç vaka tespit edildi? | Video 03:17
Son dakika: Corona virüs 18 Temmuz vaka sayısı açıklandı! Kaç vaka tespit edildi? | Video 18.07.2020 | 20:24
Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı 02:21
Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı 18.07.2020 | 20:05
Almanya'da bir adam her cuma okunan ezanı ses çıkararak bastırmaya çalışıyor! | Video 00:56
Almanya'da bir adam her cuma okunan ezanı ses çıkararak bastırmaya çalışıyor! | Video 18.07.2020 | 17:35
TTK Başkanı'nın FETÖ'cüler için kullandığı tuhaf ifadeleri tepkiye neden oldu! | Video 01:22
TTK Başkanı'nın FETÖ'cüler için kullandığı tuhaf ifadeleri tepkiye neden oldu! | Video 18.07.2020 | 17:27
HDP'li vekilin 'cinsel saldırıda' bulunduğu kadının ifadesi: Beni öldürmekle tehdit ettiler | Video 04:36
HDP'li vekilin 'cinsel saldırıda' bulunduğu kadının ifadesi: "Beni öldürmekle tehdit ettiler" | Video 18.07.2020 | 16:11
Son dakika: Bağcılar'da polise silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu | Video 02:03
Son dakika: Bağcılar'da polise silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu | Video 18.07.2020 | 16:06
Minibüsle kamyonun çarpıştığı korku dolu kaza anları kamerada | Video 03:10
Minibüsle kamyonun çarpıştığı korku dolu kaza anları kamerada | Video 18.07.2020 | 15:44
Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması! | Video 07:56
Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması! | Video 18.07.2020 | 15:11
Ankara'daki doğumda korkunç son! Bebeğin kafası doğumda koptu | Video 02:00
Ankara'daki doğumda korkunç son! Bebeğin kafası doğumda koptu | Video 18.07.2020 | 13:31
İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video 01:08
İstanbul Baro Başkanı'ndan teröristlere destek! DHKP-C üyesi iki isme destek istedi | Video 18.07.2020 | 13:24

Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA