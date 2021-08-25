SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Teşkilatı Gençlik Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Teşkilatı Gençlik Forumu'nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Forumu'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı, fitnelere düşülmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, tuzaklara dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, "Kimsenin aranıza girmesine, sizleri etnik ya da mezhebi olarak bölmesine izin vermeyeceğinizi umuyorum. " dedi.