Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açılış | Video
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açılış | Video 26.07.2020 | 13:09
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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? | Video 25.07.2020 | 22:00
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Ayasofya Camii'nde akşam namazı | Video 24.07.2020 | 21:00
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Zincirler kırıldı, Ayasofya Camii ibadete açıldı | Video 24.07.2020 | 20:34
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Cuma namazının ardından Ayasofya'ya ziyaretçi akını! | Video 24.07.2020 | 20:26
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Kaza yapan alkollü sürücü arabasını bırakıp olay yerinden kaçtı | Video 24.07.2020 | 18:31
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Son dakika haberi... (MİT) Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Sarıyer'deki MİT İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak'taki yeni MİT İstanbul Bölge Başkanlığı binasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmesi bekleniyor.