Video Haber Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açılış | Video

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açılış | Video

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açılış | Video
26.07.2020 | 13:09

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Son dakika haberi... (MİT) Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Sarıyer'deki MİT İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak'taki yeni MİT İstanbul Bölge Başkanlığı binasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmesi bekleniyor.

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