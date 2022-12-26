SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama! CANLI YAYIN izle
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SON DAKİKA HABERİ: KABİNE TOPLANTISI A Haber CANLI İZLE: 2022 yılında son kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de gerçekleşiyor. Milyonlar Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararları bekliyor. Kabine Toplantısı kararları içinde EYT, memur ve emekli zammı, Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi, Suriye'ye olası harekat gibi konuların yer alacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısında alınan kararları açıklamak için ulusa sesleniş konuşması yapacak. Erdoğan'ın açıklamaları ile merak edilen pek çok soru yanıt bulmuş olacak. Aşağıdaki A Haber canlı yayın linkinden izleyebilirsiniz...
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