Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'a sert cevap "Ey Kılıçdaroğlu..." | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda FETÖ'nün sinsi ve hain taktiklerine dikkat çekerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı sözlerine sert cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak " Çünkü nice sosyalist diye, nice ulusalcı diye, nice milliyetçi diye, nice liberal diye, nice Kemalist diye, hatta nice şu veya bu İslami ekolden diye bilinen ismin, aslında su katılmamış FETÖ'cü çıktığını gördük. Kemal Kılıçdaroğlu için de aynı endişenin içindeyim" dedi.