Video Haber Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
02.01.2021 | 13:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 13:42
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 02.01.2021 | 13:59
Son dakika! Somali'de Türk firmasına saldırı: 5 kişi yaralandı | Video 00:40
Son dakika! Somali'de Türk firmasına saldırı: 5 kişi yaralandı | Video 02.01.2021 | 13:02
Şebnem Bursalı 'Türbanı bırak tacizcine bak!' 03:54
Şebnem Bursalı 'Türbanı bırak tacizcine bak!' 02.01.2021 | 11:46
Okan Müderrisoğlu | HDP... Yargıtay’daki o dosya! 04:08
Okan Müderrisoğlu | HDP... Yargıtay’daki o dosya! 02.01.2021 | 11:44
Melih Altınok 'Sayılar neyi sayar?' 04:31
Melih Altınok 'Sayılar neyi sayar?' 02.01.2021 | 11:43
Mehmet Barlas 'Kömürhan Köprüsü yine Harput’a bakacak ama bu köprü bambaşka olacak' 03:10
Mehmet Barlas 'Kömürhan Köprüsü yine Harput’a bakacak ama bu köprü bambaşka olacak' 02.01.2021 | 11:40
Haşmet Babaoğlu 'Cumartesi notları: Fikri Bey’e teşekkürlerimizle...' 02:48
Haşmet Babaoğlu 'Cumartesi notları: Fikri Bey’e teşekkürlerimizle...' 02.01.2021 | 11:37
Burhanettin Duran 'Laiklik tanımımız çoktan dönüştü, farkında mısınız?' 04:48
Burhanettin Duran 'Laiklik tanımımız çoktan dönüştü, farkında mısınız?' 02.01.2021 | 11:35
Mahmut Övür 'Hâkim başörtülü veya siyah olursa!' 04:10
Mahmut Övür 'Hâkim başörtülü veya siyah olursa!' 02.01.2021 | 11:33
Hasan Basri Yalçın '2020 bitti' 04:15
Hasan Basri Yalçın '2020 bitti' 02.01.2021 | 11:28
İran’da doğalgaz patlaması: 12 yaralı | Video 01:17
İran’da doğalgaz patlaması: 12 yaralı | Video 02.01.2021 | 00:44
İsrail'de 1 milyon kişi korona virüs aşısı oldu | Video 01:09
İsrail'de 1 milyon kişi korona virüs aşısı oldu | Video 01.01.2021 | 23:40
SON DAKİKA HABERİ: 1 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 04:41
SON DAKİKA HABERİ: 1 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 01.01.2021 | 19:58
SON DAKİKA! Sözcü Gazetesi'nin skandal Ayasofya Camii haberine soruşturma | Video 02:13
SON DAKİKA! Sözcü Gazetesi'nin skandal Ayasofya Camii haberine soruşturma | Video 01.01.2021 | 17:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 112'ye gelen çağrıya cevap verip, ekipleri yönlendirdi | Video 04:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 112'ye gelen çağrıya cevap verip, ekipleri yönlendirdi | Video 01.01.2021 | 15:16
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 10:47
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 01.01.2021 | 14:19
CHP yandaşı Sözcü'den skandal manşet! Ayasofya'nın ibadete açılmasını felaket olarak gördüler | Video 07:56
CHP yandaşı Sözcü'den skandal manşet! Ayasofya'nın ibadete açılmasını "felaket" olarak gördüler | Video 01.01.2021 | 13:51
Son dakika! Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:14
Son dakika! Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.01.2021 | 11:38
Teröristlerin inlerine giren Mehmetçiklerden yeni yıl mesajı | Video 03:15
Teröristlerin inlerine giren Mehmetçiklerden yeni yıl mesajı | Video 01.01.2021 | 09:08
Viyana saldırısında yaralı polisi kurtaran kahraman gençler o günü anlattı | Video 06:45
Viyana saldırısında yaralı polisi kurtaran kahraman gençler o günü anlattı | Video 01.01.2021 | 08:58

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA