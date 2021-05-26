SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki "Memleketim Rize'de gayet güzel bir ders veriliyor"

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Son dakika haberleri... TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.