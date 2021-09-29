SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi'deki görüşme sonrası ilk açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi 29.09.2021 | 14:02
02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek 29.09.2021 | 12:10
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DEAŞ'a operasyon: 15 gözaltı kararı | Video 29.09.2021 | 09:18
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Yavuz Donat | Çifte ‘vurgun’ yemiş bir anne 28.09.2021 | 17:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni bir salgın ihtimal değil sadece zaman meselesi" 28.09.2021 | 16:05
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Aziz Sancar, Türkiye'nin Otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti 28.09.2021 | 15:53
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Hasan Basri Yalçın | HDP’nin ilkeleri 28.09.2021 | 14:18
04:35
Mahmut Övür | Akşener’in İmamoğlu operasyonu ve HDP 28.09.2021 | 14:16
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Son dakika haberleri... Bugün tüm dünyanın gözü Rusya'da gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesindeydi. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a ziyaret için teşekkür etti ve "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız." ifadelerini kullandı. Görüşmeyle ilgili olarak bir açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık." dedi.