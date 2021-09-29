SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soçi'deki görüşme sonrası ilk açıklama

Son dakika haberleri... Bugün tüm dünyanın gözü Rusya'da gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesindeydi. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a ziyaret için teşekkür etti ve "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız." ifadelerini kullandı. Görüşmeyle ilgili olarak bir açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık." dedi.