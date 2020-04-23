Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin açılışının 100. yılında 23 Nisan özel videosu | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel video. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel videoyu "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum" notu ile paylaştı.