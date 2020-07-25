Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amasya Çevreyolu açılış töreninde önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya Çevreyolu açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği 11.3 kilometrelik Amasya Çevreyolu ile Amasya şehir geçişi yarım saatten 7 dakikaya inecek. (25 Temmuz 2020 Cumartesi)