Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amasya Çevreyolu açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amasya Çevreyolu açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amasya Çevreyolu açılış töreninde önemli açıklamalar | Video
25.07.2020 | 15:01

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya Çevreyolu açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği 11.3 kilometrelik Amasya Çevreyolu ile Amasya şehir geçişi yarım saatten 7 dakikaya inecek. (25 Temmuz 2020 Cumartesi)

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