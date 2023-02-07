Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: "3 ile 48 saat süreyle araç girişleri durduruldu" | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı.
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