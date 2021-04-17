Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video
17.04.2021 | 00:18

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video 14:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video 17.04.2021 | 00:18
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KTTC'deki tartışmalı Kur'an kursu kararı ile ilgili A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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