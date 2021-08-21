Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan vatandaşlara çağrı: Dere yataklarına konut yapmayın

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik içerisinde yaraların en kısa sürede sarılacağını belirten Fuat Oktay, "Her zaman şunu ifade ediyoruz; dere yataklarına konut yapmayın. İklim değişikliği var; bütün dünyada olduğu gibi bunu biz de hissediyoruz. Son 50-60 yılda yaşadığımız bu afetleri belki de daha sık yaşayacağız." ifadelerini kullandı.