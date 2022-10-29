Son Dakika: Cumhuriyetimiz 99 yaşında... Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Bu tarihi günü Togg'un açılışıyla taçlandırıyoruz. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz." dedi.