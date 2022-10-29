Video Haber Son Dakika: Cumhuriyetimiz 99 yaşında... Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video
Son Dakika: Cumhuriyetimiz 99 yaşında... Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video

Son Dakika: Cumhuriyetimiz 99 yaşında... Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video

29.10.2022 | 11:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Cumhuriyetimiz 99 yaşında... Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı | Video 18:14
Son Dakika: Cumhuriyetimiz 99 yaşında... Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video 29.10.2022 | 11:26
TOGG bugün seri üretime başlıyor! İşte TOGG’u farklı kılan özellikler | Video 03:44
TOGG bugün seri üretime başlıyor! İşte TOGG’u farklı kılan özellikler | Video 29.10.2022 | 10:44
Fatma Teyze’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu | Video 00:36
Fatma Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayali gerçek oldu | Video 28.10.2022 | 20:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan ’Türkiye Yüzyılı’ programında konuştu | Video 01:33:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı' programında konuştu | Video 28.10.2022 | 18:30
Başkan Erdoğan: Bizim hayalimiz ‘Türkiye Yüzyılı’dır | Video 07:01
Başkan Erdoğan: Bizim hayalimiz ‘Türkiye Yüzyılı’dır | Video 28.10.2022 | 18:19
Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali | Video 01:23
Başkan Erdoğan tarihi günde açıkladı: Enerjide yeni müjde sinyali | Video 28.10.2022 | 18:00
Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Yakında çalışmalar başlayacak | Video 03:32
Başkan Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Yakında çalışmalar başlayacak | Video 28.10.2022 | 17:55
Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı’nda ’’Anayasa’’ mesajı: Darbe Anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur | Video 04:03
Başkan Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda ''Anayasa'' mesajı: Darbe Anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur | Video 28.10.2022 | 17:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan salona tarihi giriş: Yarın değil, hemen şimdi! Başlasın Türkiye Yüzyılı | Video 02:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan salona tarihi giriş: Yarın değil, hemen şimdi! Başlasın Türkiye Yüzyılı | Video 28.10.2022 | 17:49
Türkiye Yüzyılı için büyük gün! Başkan Erdoğan: 7 ay içerisinde durmak yok, yola devam | Video 04:52
"Türkiye Yüzyılı" için büyük gün! Başkan Erdoğan: "7 ay içerisinde durmak yok, yola devam" | Video 28.10.2022 | 16:42
’Türkiye’ Yüzyılı’ için büyük gün! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar | Video 11:12
'Türkiye' Yüzyılı' için büyük gün! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar | Video 28.10.2022 | 15:51
Dünya’da ’Türkiye Yüzyılı’ başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 07:45
Dünya'da 'Türkiye Yüzyılı' başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 28.10.2022 | 15:34
Başkent’te ’Türkiye Yüzyılı’ coşkusu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video 14:38
Başkent'te 'Türkiye Yüzyılı' coşkusu! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 28.10.2022 | 15:22
’Türkiye’nin Yüzyılı’ başlıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan önemli açıklamalar | Video 16:22
'Türkiye'nin Yüzyılı' başlıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan önemli açıklamalar | Video 28.10.2022 | 15:12
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor | Video 01:23
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor | Video 28.10.2022 | 14:11
AK Parti’nin Vizyon Belgesi’nde neler var? Başkan Erdoğan neler açıklayacak? | Video 28:18
AK Parti’nin Vizyon Belgesi'nde neler var? Başkan Erdoğan neler açıklayacak? | Video 28.10.2022 | 13:28
Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi açıklanıyor! A Haber’e özel açıklamalar: Yeni bir eşiğin kapısındayız | Video 24:06
"Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi açıklanıyor! A Haber'e özel açıklamalar: Yeni bir eşiğin kapısındayız | Video 28.10.2022 | 13:36
Türkiye Vizyonu’nun temelindeki eser ve hizmetler | Video 01:52
Türkiye Vizyonu'nun temelindeki eser ve hizmetler | Video 28.10.2022 | 13:32
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor! Binlerce kişi Başkan Erdoğan’ı bekliyor | Video 05:30
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor! Binlerce kişi Başkan Erdoğan'ı bekliyor | Video 28.10.2022 | 13:20
Başkan Erdoğan Sason’daki şehit babası ile telefonla görüşerek başsağlığında bulundu | Video 01:58
Başkan Erdoğan Sason'daki şehit babası ile telefonla görüşerek başsağlığında bulundu | Video 28.10.2022 | 12:00

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Bu tarihi günü Togg'un açılışıyla taçlandırıyoruz. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA