Son dakika: Danıştay'dan Ayasofya için hangi karar çıkacak? Ayasofya ibadete nasıl açılacak? | Video
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Son Dakika Haberi... Dünyanın merakla beklediği Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararı bugün saat 16:30'da açıklanıyor! Danıştay'ın Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması ile ilgili kararı ne olacak? Ayasofya cami olarak yeniden ibadet nasıl açılacak? İşte Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması başvurusu ile ilgili muhtemel kararının detayları...