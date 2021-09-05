Video Haber Son dakika: Datça'da orman yangını | Video

Son dakika: Datça'da orman yangını | Video

Son dakika: Datça'da orman yangını | Video
05.09.2021 | 22:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erhan Altunay’dan ’Ağlama Duvarı’yla ilgili çarpıcı açıklama: Tapınağın parçası değildir | Video 05:10
Erhan Altunay'dan 'Ağlama Duvarı'yla ilgili çarpıcı açıklama: Tapınağın parçası değildir | Video 05.09.2021 | 22:49
Son dakika: Datça’da orman yangını | Video 00:15
Son dakika: Datça'da orman yangını | Video 05.09.2021 | 22:53
Emine Erdoğan, kitabında yer alan leblebi helvasının tarifini paylaştı | Video 01:00
Emine Erdoğan, kitabında yer alan leblebi helvasının tarifini paylaştı | Video 05.09.2021 | 22:07
Vali Yerlikaya’dan okul öncesi videolu mesaj | Video 03:29
Vali Yerlikaya'dan okul öncesi videolu mesaj | Video 05.09.2021 | 21:52
Son dakika: 5 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... Bakan Koca’dan ’Okul’ uyarısı | Video 01:54
Son dakika: 5 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 tablosunda son durum... Bakan Koca'dan 'Okul' uyarısı | Video 05.09.2021 | 21:00
Başkan Erdoğan’dan Filenin Efelerine tebrik telefonu | Video 01:29
Başkan Erdoğan'dan "Filenin Efeleri"ne tebrik telefonu | Video 05.09.2021 | 20:56
Afrin’de park halindeki araç patladı! 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı | Video 00:36
Afrin'de park halindeki araç patladı! 3 kişi öldü 6 kişi yaralandı | Video 05.09.2021 | 19:21
Son dakika: Meteoroloji’den kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli fırtına geliyor... | Video 01:41
Son dakika: Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli fırtına geliyor... | Video 05.09.2021 | 19:16
Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı | Video 02:24
Son dakika... Bakan Koca paylaştı! 21-27 Ağustos arasında haftalık vaka sayıları açıklandı | Video 05.09.2021 | 19:10
Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:26
Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video 05.09.2021 | 18:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı! ’Daha adil bir dünya mümkün’ | Video 03:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı! 'Daha adil bir dünya mümkün' | Video 05.09.2021 | 18:40
Tomruk yüklü komyon alev alev yandı | Video 00:30
Tomruk yüklü komyon alev alev yandı | Video 05.09.2021 | 18:21
Son dakika haberi | Gine’de darbe! Cumhurbaşkanı Conde gözaltına alındı | Video 00:51
Son dakika haberi | Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Conde gözaltına alındı | Video 05.09.2021 | 18:12
Bakan Koca, ’G20 Sağlık Bakanları Toplantısı’nda konuştu | Video 01:58
Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu | Video 05.09.2021 | 18:09
Son dakika haberi: Kabine yarın toplanıyor! Salgınla mücadele ve yeni eğitim dönemi gündemde | Video 02:02
Son dakika haberi: Kabine yarın toplanıyor! Salgınla mücadele ve yeni eğitim dönemi gündemde | Video 05.09.2021 | 17:50
MSB, son rakamları paylaştı Nokta operasyonlarımız devam edecek | Video 07:05
MSB, son rakamları paylaştı "Nokta operasyonlarımız devam edecek" | Video 05.09.2021 | 15:45
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan İBB’ye tepki | Video 05:28
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan İBB'ye tepki | Video 05.09.2021 | 15:06
Başkan Erdoğan’ın kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitap 6 Eylül’de çıkıyor | Video 00:48
Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitap 6 Eylül'de çıkıyor | Video 05.09.2021 | 10:11
Yolculukta PCR testi dönemi yarın başlıyor | Video 01:55
Yolculukta PCR testi dönemi yarın başlıyor | Video 05.09.2021 | 09:13
Şenol Güneş, Cebelitarık maçını değerlendirdi: Eleştiriler olacaktır, gayet normal | Video 06:16
Şenol Güneş, Cebelitarık maçını değerlendirdi: "Eleştiriler olacaktır, gayet normal" | Video 05.09.2021 | 01:11

Muğla'nın Datça ilçesinde turistik bölgesi Mesudiye köyünün üst sırtlarında akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA