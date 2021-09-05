Son dakika: Datça'da orman yangını | Video
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Muğla'nın Datça ilçesinde turistik bölgesi Mesudiye köyünün üst sırtlarında akşam saatlerinde orman yangını çıktı.