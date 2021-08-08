Son dakika: Datça'daki yangın kontrol altına alındı! İşte Türkiye'deki yangınlarda son durum | Video
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Muğla'nın Datça ilçesi Eski Datça mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ülke genelindenki yangınlarla ilgili açıklama yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Şu ana kadar 47 ilimizde çıkan toplam 239 yangının 234'ü yoğun ve gayretli çalışmalar sonucu kontrol altına alındı" dedi.