Video Haber Son dakika! Depremzededen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız | Video
Son dakika! Depremzededen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız | Video

Son dakika! Depremzededen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız | Video

10.03.2023 | 18:53

Deprem bölgesine ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'da beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na seslenen bir depremzede, "CHP'nin geçmişini sizler gibi hepimiz de biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor" diye seslendi. O anlar kameralara da yansıdı.

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