Video Haber SON DAKİKA: Dev yatırımlar! Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! Samsun Türkiye Yüzyılı'na hazır | Video
SON DAKİKA: Dev yatırımlar! Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! Samsun Türkiye Yüzyılı'na hazır | Video

SON DAKİKA: Dev yatırımlar! Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! Samsun Türkiye Yüzyılı'na hazır | Video

10.12.2022 | 13:01

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda hem toplu açılış törenine katılacak hem de vatandaşlara seslenecek. Başkan Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katılacak. Öte yandan Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına katılacak.

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