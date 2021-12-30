Video Haber SON DAKİKA: DİAYDER davasında flaş karar! Mahkeme İBB'den bu evrakları istedi... | Video
SON DAKİKA: DİAYDER davasında flaş karar! Mahkeme İBB'den bu evrakları istedi... | Video

SON DAKİKA: DİAYDER davasında flaş karar! Mahkeme İBB'den bu evrakları istedi... | Video

30.12.2021 | 15:23

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PKK terör örgütünce kurulan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyeleri hakkında savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, bir dizi kararlar aldı. 9 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına müzekkere yazılmasını kararlaştırıldı. Heyet, dosyada İBB personeli olarak görülen 5 sanığın belediyede hangi görevde bulundukları ve işe giriş-çıkış tarihlerinin araştırılarak, mahkemeye bildirilmesini istedi. Bu sanıkların personel özlük dosyalarının da İBB Başkanlığınca mahkemeye gönderilmesi talep edildi.

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