SON DAKİKA... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü | Video
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.