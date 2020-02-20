Video Haber Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan canlı yayında flşa İdlib ve Rusya açıklaması! | Video

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan canlı yayında flşa İdlib ve Rusya açıklaması! | Video

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan canlı yayında flşa İdlib ve Rusya açıklaması! | Video
20.02.2020 | 10:53

Son dakika haberi.... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programı canlı yayınında; İdlib'de yaşanan sivil katliamları ve Rusya'nın tutumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

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