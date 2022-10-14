Video Haber Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız" | Video
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız" | Video

14.10.2022 | 12:40

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yana olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Çözüm için katkı da sağlamak isteriz. Biz şu an bile gaz fiyatlarının belirlenmesi için bir hüviyet kazandık. Beraberce çalışmak lazım. Sonra aşama aşama bilgiler verilir." dedi.

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