Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'de ateşkesin tesis edilmesini Rusya'ya söyledik | Video

Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'daki 56. Münih Güvenlik Konferansı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu: "(Lavrov ile görüşmesinde) İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik" dedi. Çavuşoğlu: "Uygur Türklerinin Çin vatandaşı olduğunu ve buna uygun bir hayat sürmeleri gerektiğini" vurguladı.