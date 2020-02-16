Video Haber Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'de ateşkesin tesis edilmesini Rusya'ya söyledik | Video

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'de ateşkesin tesis edilmesini Rusya'ya söyledik | Video

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'de ateşkesin tesis edilmesini Rusya'ya söyledik | Video
16.02.2020 | 16:19

Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'daki 56. Münih Güvenlik Konferansı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu: "(Lavrov ile görüşmesinde) İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik" dedi. Çavuşoğlu: "Uygur Türklerinin Çin vatandaşı olduğunu ve buna uygun bir hayat sürmeleri gerektiğini" vurguladı.

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