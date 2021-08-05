Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz | Video

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Yangının ilerlemesinin havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurulduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Yarın yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz." dedi. Çavuşoğlu ayrıca, şu ana kadar bin 55 aileye 17 milyon TL yardım yapıldığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise açıklamasında, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.