Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin'de önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'e gerçekleştirdiği ziyarette ev sahibi mevkidaşı Riyad el-Maliki ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımları ele aldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır" dedi.