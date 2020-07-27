Video Haber Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli Libya, Ayasofya ve Yunanistan sözleri...

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli Libya, Ayasofya ve Yunanistan sözleri...

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli Libya, Ayasofya ve Yunanistan sözleri...
27.07.2020 | 15:00

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile bir araya geldi. Gonzalez Laya ve Mevlüt Çavuşoğlu ikili görüşme gerçekleştirdi. AB'nin seyahat kısıtlaması, turizm, Libya, Doğu Akdeniz ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından basın toplantısına geçildi. Toplantıda iki isim de çok önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ayasofya konusunda Yunanistan'a sert sözlerle tepki gösterdi. İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya sözlerine de Çavuşoğlu'ndan anında yanıt geldi. Çavuşoğlu ve Laya Libya konusunda farklı yanıtlar verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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