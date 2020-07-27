Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli Libya, Ayasofya ve Yunanistan sözleri...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:08
Son Dakika Haberi: Fransa'nın Libya'daki, hesabı ne? | Video 27.07.2020 | 15:26
19:43
02:16
02:16
00:40
Son Dakika: PYD Elebaşı Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeni Adliye'de | Video 27.07.2020 | 11:11
01:12
05:06
02:15
02:51
00:32
01:18
05:13
Türk - Yunan gerilimi artar mı? Türkiye 'Navtex' ile ne mesaj verdi? | Video 27.07.2020 | 00:43
02:53
01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hasat Bayramı"nı kutladı | Video 26.07.2020 | 21:16
01:46
01:12
Adıyaman'da bir hırsız kuyumcudan 50 bin doları böyle çaldı! | Video 26.07.2020 | 20:14
00:09
03:48
Son Dakika Haberi: Çanakkale Ecebat'ta korkutan orman yangın | Video 26.07.2020 | 16:07
21:36
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı ile bir araya geldi. Gonzalez Laya ve Mevlüt Çavuşoğlu ikili görüşme gerçekleştirdi. AB'nin seyahat kısıtlaması, turizm, Libya, Doğu Akdeniz ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmenin ardından basın toplantısına geçildi. Toplantıda iki isim de çok önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ayasofya konusunda Yunanistan'a sert sözlerle tepki gösterdi. İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya sözlerine de Çavuşoğlu'ndan anında yanıt geldi. Çavuşoğlu ve Laya Libya konusunda farklı yanıtlar verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...