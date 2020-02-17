Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Moskova'daki İdlib zirvesine ilişkin açıklama | Video
Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir İdlib zirvesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Mutabakatın tam uygulanması için önlemler konuşuldu'' ifadeleri kullanıldı. Türk ve Rus heyetlerinin kritik konuları ele aldığı görüşme yarın da devam edecek.Rusya'nın başkenti Moskova'da kritik bir İdlib zirvesi gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Mutabakatın tam uygulanması için önlemler konuşuldu'' ifadeleri kullanıldı. Türk ve Rus heyetlerinin kritik konuları ele aldığı görüşme yarın da devam edecek.
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