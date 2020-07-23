Video Haber Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında Ayasofya'ya atanan imam ve müezzinleri açıkladı | Video

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında Ayasofya'ya atanan imam ve müezzinleri açıkladı | Video

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında Ayasofya'ya atanan imam ve müezzinleri açıkladı | Video
23.07.2020 | 14:59

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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında Ayasofya'ya atanan imam ve müezzinleri açıkladı | Video 07:04
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Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı öncesi açıklamalarda bulundu. Erbaş, Ayasofya Camisi'ne 3 imam, 5 müezzin ataması yapıldığını söyledi. İlk kez bir profesör, imam olarak atandı. İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duyurduğu Ayasofya Camii'nin imam ve müezzinlerinin isimleri...

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