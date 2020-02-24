Son dakika! Diyarbakır'da ailelerin Evlat Nöbeti'nde 9'uncu kavuşma! | Video
Son dakika haberi... Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlatlarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak için Evlat Nöbeti başlatan ailelere 9'uncu evlat müjdesi! Diyarbakır'da evladını terör örgütü PKK'dan kurtarmak için nöbet tutan anne Muteber Birlik'te evladına gözyaşları içinde kavuştu.
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