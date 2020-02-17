Son dakika! Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu! | Video

Son dakika haberine göre, dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu. Böylece Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 8'e yükseldi.