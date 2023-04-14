Son Dakika: Diyarbakır’da Selahaddin Eyyubi Camii Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı! | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ve 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Öte yandan Başkan Erdoğan, aynı anda 25 bin kişinin ibadet edebileceği Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nin, ibadete açılış törenini gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar!
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