Son dakika: Doç. Dr. Ali Murat Kınık A Haber'de uyardı: Bu saldırıdan Instagram da etkilendi! | Video

Son Dakika... ABD merkezli Business Insider isimli gazetede 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın da olduğu belirtildi. A Haber'e konuk olan Doç. Dr. Ali Murat Kınık da uyarılarda bulundu. Kınık, bu saldırıdan Instagram'ın da etkilendiğini duyurdu. İşte detaylar...