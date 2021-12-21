Video Haber SON DAKİKA | Döviz endeksli TL mevduat sistemi için ayrıntılar açıklandı! Başkan Erdoğan duyurmuştu | Video
SON DAKİKA | Döviz endeksli TL mevduat sistemi için ayrıntılar açıklandı! Başkan Erdoğan duyurmuştu | Video

SON DAKİKA | Döviz endeksli TL mevduat sistemi için ayrıntılar açıklandı! Başkan Erdoğan duyurmuştu | Video

21.12.2021 | 19:07

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Son dakika haberler...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından döviz kurları ve finansal piyasalardaki dalgalanmaları önlemek amacıyla 'Döviz endeksli TL mevduat sistemi'ne geçileceğini duyurdu. Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından yeni sistemin ayrıntıları merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Döviz endeksli TL mevduat sisteminin (Kur korumalı TL mevduat) ayrıntılarını açıkladı. İşte detaylar...

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