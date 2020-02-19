Son dakika: Dünyada bir ilk! Beyin tümörü ameliyatı sırasında 2 saat boyunca keman çaldı | Video

Dünyanın konuştuğu son dakika haberinden çok ilginç detaylar paylaşıldı. Habere göre 2013 ylında beyin tümörü teşhisi konulan ve tedaviye cevap vermeyen ünlü keman sanatçısı Dagmar Turner, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen başarılı operasyonda bir ilke imza atarak ameliyat sırasında keman çaldı.Tüm dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan ameliyat başarılı geçti ve sadece üç gün sonra Turner, çok sevdiği eşi ve oğluyla evine dönecek kadar iyi durumdaydı. Tüm dünyada yankı uyandıran görüntüler hastanenin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ünlü bir keman virtüözü olan Dagmar Turner'ın ameliyat sırasında iki saat boyunca keman çalması, akılalmaz görüntüler olarak kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları!

Ünlü keman virtüözü Dagmar Turner, önceki gün ameliyat masasında iki saat boyunca keman çaldı. Akılalmaz olan ise, Turner'ın keman çaldığı sırada beynindeki tümörün ameliyat ediliyor olmasıydı.

Bir çocuk annesi olan keman sanatçısı Dagmar Turner'a senfoni sırasında geçirdiği nöbetin ardından 2013'te beyin tümörü teşhisi konmuştu.

Radyoterapi tedavisi görmeye başlayan sanatçının beynindeki tümör, bu tedaviye cevap vermedi ve büyümeye devam etti. Doktorlar tarafından Turner'a ameliyat olması gerektiği söylendi.

Wight Adası'ndan eski yönetim müşaviri olan ve aynı zamanda Wight Adası Senfoni Orkestrası'nda keman çalan sanatçının, ameliyattan sonra keman çalma yetisini kaybedebileceğinden endişe ediliyordu.

Çünkü tümör, 53 yaşındaki Turner'ın beyninin sağ ön lobunda, hassas sol el hareketlerini kontrol eden bölgenin yakınındaydı.

Londra'da bulunan King's College Hastanesi'ndeki cerrahlar beynin hassas el hareketlerini ve koordinasyonu kontrol eden kısımlarının zarar görmediğinden emin olmak istiyordu.

King's College Hastanesi'ndeki danışman beyin cerrahı Profesör Keyoumars Ashkan ameliyatı gerçekleştirmek ve riski azaltmak için bir planla çıkageldi.

Beyin tümörü konusunda uzman olmasının yanı sıra kendisi de bir piyanist olan Profesör Keyoumars Ashkan da, Turner'ın müzikal becerilerini koruma arzusunu paylaşıyordu.

Ameliyattan önce doktorlar beynin hem dil ve hareket kontrolünden sorumlu alanlarını hem de Turner keman çalarken aktifleşen kısımlarını saptamak için iki saat boyunca dikkatlice beyninin haritasını çıkardı.

31 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ameliyatta Dagmar Turner operasyondan uyandırılmadan önce, cerrahlar beyine erişmek amacıyla hastanın kafatasından bir kemik flebinin geçici olarak çıkardı, operasyonuyla kafatasını açtı.

Ve tarihi anlar tam da bundan sonra yaşandı: Hem anestezi uzmanlarının ve hem de bir terapistin gözetimi altındaki sanatçı Turner, tümörünün alındığı esnada keman çaldı.

Turner, oeprasyon sırasında Gustav Mahler'in Senfoni No.5 eseri ile Julio Iglesias'ın Besame Mucho ve Summertime parçalarını çaldı.

Başarılı bir ameliyat geçirdiklerini anlatan Profesör Ashkan, operasyondan sonra yaptığı açıklamada "Hastanın sol elinin işlevselliği tamamı korunurken, tümörün kötü huylu kısımlarının tamamı da olmak üzere yüzde 90'ını almayı başardık" ifadelerini kullandı.

Turner ise tarihi ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada, "Keman benim için bir tutku, 10 yaşından beri keman çalıyorum. Keman çalma becerimi kaybetme düşüncesi benim için çok üzücüydü" dedi.

Turner sözlerine şöyle devam etti: "Ancak kendisi de bir müzisyen olan Profesör Ashkan benim endişelerimi anladı. O ve ekibi, operasyonu olabilecek en iyi şekilde planladı. Onlar sayesinde orkestrama çok kısa sürede geri döneceğimi umuyorum."

Ameliyattan sadece üç gün sonra ise Turner, çok sevdiği eşi ve oğluyla evine dönecek kadar iyi durumdaydı.