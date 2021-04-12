Video Haber Son dakika! Emniyet'ten "12Nisan paylaşımları" açıklaması: Soruşturma başlatıldı | Video

Son dakika! Emniyet'ten "12Nisan paylaşımları" açıklaması: Soruşturma başlatıldı | Video

Son dakika! Emniyet'ten
12.04.2021 | 14:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yavuz Donat | Sağlık Bakanı... Ramazan... Kovid-19 05:43
Yavuz Donat | Sağlık Bakanı... Ramazan... Kovid-19 12.04.2021 | 15:01
Mansur Yavaş'ın Ankara'da suya %80 zam talebi AK Parti ve MHP tarafından reddedildi | Video 02:44
Mansur Yavaş'ın Ankara'da suya %80 zam talebi AK Parti ve MHP tarafından reddedildi | Video 12.04.2021 | 14:34
Son dakika! Emniyet'ten 12Nisan paylaşımları açıklaması: Soruşturma başlatıldı | Video 00:55
Son dakika! Emniyet'ten "12Nisan paylaşımları" açıklaması: Soruşturma başlatıldı | Video 12.04.2021 | 14:11
Mehmet Barlas | Amerika Birleşik Devletleri şimdi de Ukrayna ile Rusya savaşsınlar diye uğraşıyor 03:06
Mehmet Barlas | Amerika Birleşik Devletleri şimdi de Ukrayna ile Rusya savaşsınlar diye uğraşıyor 12.04.2021 | 11:20
Hasan Basri Yalçın | Kanepe krizi 03:54
Hasan Basri Yalçın | Kanepe krizi 12.04.2021 | 11:09
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 81 ile 'Ramazan Ayı Tedbirleri' Genelgesi gönderdi! Fırınlara 'son 1 saat' kuralı... 01:46
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı 81 ile 'Ramazan Ayı Tedbirleri' Genelgesi gönderdi! Fırınlara 'son 1 saat' kuralı... 12.04.2021 | 10:27
SON DAKİKA: Bildiri yayınlayan emekli amiraller Ankara Emniyeti'nde 01:58
SON DAKİKA: Bildiri yayınlayan emekli amiraller Ankara Emniyeti'nde 12.04.2021 | 10:07
Engin Ardıç | Kafasını kızdırmayın 03:24
Engin Ardıç | Kafasını kızdırmayın 12.04.2021 | 10:05
Haşmet Babaoğlu | Yüz yıl öncesine benzer mi? 02:54
Haşmet Babaoğlu | Yüz yıl öncesine benzer mi? 12.04.2021 | 09:57
Sarıyer Belediyesi borç batağında CHP'li Başkan Şükrü Genç lüks otomobil peşinde 02:09
Sarıyer Belediyesi borç batağında CHP'li Başkan Şükrü Genç lüks otomobil peşinde 12.04.2021 | 09:45
Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı | Video 01:40
Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı | Video 12.04.2021 | 08:22
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde dikkat çeken isimler! Muharrem İnce a takımını belirledi | Video 01:07
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde dikkat çeken isimler! Muharrem İnce a takımını belirledi | Video 12.04.2021 | 01:45
Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın asansör fobisi… Hülya Avşar ve ekibi 13 kat çıktı! | Video 01:00
Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın asansör fobisi… Hülya Avşar ve ekibi 13 kat çıktı! | Video 12.04.2021 | 00:09
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye’de 4 asırlık gelenek | Video 02:04
Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye’de 4 asırlık gelenek | Video 11.04.2021 | 23:49
Bakanlıktan İBB'ye esprili 'Arkeopark' göndermesi: Projeyi tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz | Video 02:19
Bakanlıktan İBB'ye esprili 'Arkeopark' göndermesi: Projeyi tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz | Video 11.04.2021 | 19:30
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı | Video 01:28
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz dağıtılmaya başlandı | Video 11.04.2021 | 19:03
Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar | Video 37:10
Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar | Video 11.04.2021 | 14:55
İzmir Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı | Video 02:08
İzmir Foça'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı | Video 11.04.2021 | 14:28
PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu | Video 01:00
PKK'lı hainlerin çamurda bıraktıkları ayak izleri sonları oldu | Video 11.04.2021 | 12:17
TOGG inşaatı hızla yükseliyor | Video 06:07
TOGG inşaatı hızla yükseliyor | Video 11.04.2021 | 11:49

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır." denildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır." denildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA