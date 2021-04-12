Son dakika! Emniyet'ten "12Nisan paylaşımları" açıklaması: Soruşturma başlatıldı | Video
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır." denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır." denildi.