SON DAKİKA: Erdoğan'ın yeniden adaylığı... TBMM Başkanı Şentop: "Bu tartışma hukuki değil, siyasidir" | Video

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili, "Bu tartışmaları öngörerek kanuna ek hüküm koyduk. Hukuki tartışma şeklinde makale yazdım bu konuda. Bu karar yürürlüğe girdikten sonra uygulanacağını söyledik. Bu tartışma hukuki değil siyasidir." dedi.