Video Haber Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı! Nisan ayında bırakıyor | Video

Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı! Nisan ayında bırakıyor | Video

Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı! Nisan ayında bırakıyor | Video
28.03.2021 | 19:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 28 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video 01:21
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 28 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video 28.03.2021 | 20:39
Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı | Video 00:25
Uçuş sırasında bir yolcu uçağın “acil çıkış kapısını” açmaya çalıştı | Video 28.03.2021 | 19:45
Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı! Nisan ayında bırakıyor | Video 02:00
Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı! Nisan ayında bırakıyor | Video 28.03.2021 | 19:48
İstanbul'da pazar kısıtlaması! Kural tanımayanlara ceza yağdı! | Video 01:42
İstanbul'da pazar kısıtlaması! Kural tanımayanlara ceza yağdı! | Video 28.03.2021 | 19:26
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video 01:52
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti | Video 28.03.2021 | 19:12
Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller! | Video 01:40
Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller! | Video 28.03.2021 | 19:14
Bakan Soylu paylaştı! PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe | Video 03:52
Bakan Soylu paylaştı! PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe | Video 28.03.2021 | 19:11
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi yarın açılıyor! | Video 01:48
Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi yarın açılıyor! | Video 28.03.2021 | 18:28
Fethiye’de ikinci el eşya mağazasının deposunda yangın çıktı | Video 02:11
Fethiye’de ikinci el eşya mağazasının deposunda yangın çıktı | Video 28.03.2021 | 18:24
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan vatandaşa Pazar gününde eziyet! | Video 00:25
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan vatandaşa Pazar gününde eziyet! | Video 28.03.2021 | 17:52
Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret | Video 05:32
Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret | Video 28.03.2021 | 16:28
Kabine toplantısında gündem koronavirüsle mücadele | Video 02:07
Kabine toplantısında gündem koronavirüsle mücadele | Video 28.03.2021 | 11:07
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu bu kadını ne yapacak? 04:05
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu bu kadını ne yapacak? 27.03.2021 | 16:09
Burhanettin Duran | Brüksel günü kurtarıyor, asıl soru hâlâ masada 04:39
Burhanettin Duran | Brüksel günü kurtarıyor, asıl soru hâlâ masada 27.03.2021 | 15:31
Şebnem Bursalı | Emine Erdoğan’a küresel ödül 03:23
Şebnem Bursalı | Emine Erdoğan’a küresel ödül 27.03.2021 | 15:04
Hasan Basri Yalçın | Avrupa Birliği bildiğiniz gibi 03:28
Hasan Basri Yalçın | Avrupa Birliği bildiğiniz gibi 27.03.2021 | 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti 01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti 27.03.2021 | 14:06
Mansur Yavaş'ın kayıp vaatleri 01:39
Mansur Yavaş'ın kayıp vaatleri 27.03.2021 | 13:30
Haşmet Babaoğlu | Benim manifestom! 02:59
Haşmet Babaoğlu | Benim manifestom! 27.03.2021 | 11:46
Mahmut Övür | Bir HDP’li gözüyle CHP 04:40
Mahmut Övür | Bir HDP’li gözüyle CHP 27.03.2021 | 11:32

Son dakika bilgisine göre Ermenistan'da sular durulmuyor. Paşinyan'dan kritik bir karar geldi. Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan ağır yenilgi sonrası erken seçim kararı alan Ermenistan'da aylardır görevi bırakması talep edilen Başbakan Nikol Paşinyan istifa kararı aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA