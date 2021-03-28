Son dakika: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan istifa kararı! Nisan ayında bırakıyor | Video
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Son dakika bilgisine göre Ermenistan'da sular durulmuyor. Paşinyan'dan kritik bir karar geldi. Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan ağır yenilgi sonrası erken seçim kararı alan Ermenistan'da aylardır görevi bırakması talep edilen Başbakan Nikol Paşinyan istifa kararı aldı.