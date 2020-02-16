Son dakika: Esad rejimi Halep’i vurdu 1 ölü, 5 yaralı | Video
Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza ve Anjarh köyüne düzenlediği hava saldırısına ilişkin son dakika bigliler geliyor. Edinilen bilgiye göre 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları sabah saatlerinde Halep'in kuzeyinde ve batısındaki yerleşim bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Rejim uçaklarının Darat Izza ve Anjarh köylerini hedef aldığı sırada 1 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
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