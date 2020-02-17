Son dakika! Evladını PKK'dan kurtaran anneden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür | Video
Son dakika haberi... Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlatlarını PKK'dan kurtarmak için evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ne bir evlat sevinci daha! Diyarbakır'da evlat nöbeti tutatan bir anne daha PKK tarafında kandırılarak kaçırılan evladına kavuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek teşekkürlerin iletti.
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