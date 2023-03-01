SON DAKİKA: EYT'ye ilişkin kanun teklifi TBMM’den geçti! | Video
Meclis 21 gün aradan sonra açıldı ve EYT kanun teklifi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Detaylar A Haber'de!
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EYT SON DAKİKA: Meclis'te görüşmeler başladı! EYT ne zaman çıkacak? | Video 28.02.2023 | 16:30
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