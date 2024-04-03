SON DAKİKA! Facia böyle gelmiş! Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı
Son dakika haberi... Geçtiğimiz gün İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti. O facianın ilk çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı.
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