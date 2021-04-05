Video Haber Son dakika! Fahrettin Altun'dan A Haber'de flaş açıklamalar "Hesap verecekler" | Video

Son dakika! Fahrettin Altun'dan A Haber'de flaş açıklamalar "Hesap verecekler" | Video

Son dakika! Fahrettin Altun'dan A Haber'de flaş açıklamalar
05.04.2021 | 11:36

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Emekli 103 amiralin yayımladığı gece yarısı darbe imalı bildiriye tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun A Haber canlı yayınına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. Altun, "Darbe ve vesayet imalarında bulunmaktan başka bir şey değil" ifadelerini kullanarak, "Bunlara kim destek çıktıysa hukuk önünde hesap verecekler" şeklinde konuştu.

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