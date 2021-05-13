SON DAKİKA: Fanatik Yahudiler Müslümanlara saldırmaya başladı! Filistinli bir kişiyi arabasından çıkarıp linç ettiler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
00:17
01:20
03:06
01:58
01:43
02:04
00:30
İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı | Video 12.05.2021 | 22:43
05:26
02:12
00:49
02:38
04:49
Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor | Video 12.05.2021 | 19:18
01:37
02:30
00:11
MİT'ten Gare'de operasyon | Video 12.05.2021 | 16:18
04:07
Kerem Alkin | Küresel enflasyon mercek altında 12.05.2021 | 16:23
18:44
09:49
03:33
Sait Gürsoy | Çalışma şeklimizi belirleyecek 4 olgu 12.05.2021 | 14:10
Son dakika haberleri: Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara yönelik insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, fanatik Yahudiler de Müslümanlara saldırmaya başladı. Arabası ile seyir halinde olan bir Filistinlinin önünü kesen fanatik Yahudiler, talihsiz adamı arabasından çıkarıp linç ettiler. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...