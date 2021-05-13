SON DAKİKA: Fanatik Yahudiler Müslümanlara saldırmaya başladı! Filistinli bir kişiyi arabasından çıkarıp linç ettiler | Video

Son dakika haberleri: Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara yönelik insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, fanatik Yahudiler de Müslümanlara saldırmaya başladı. Arabası ile seyir halinde olan bir Filistinlinin önünü kesen fanatik Yahudiler, talihsiz adamı arabasından çıkarıp linç ettiler. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...