Video Haber SON DAKİKA: Fanatik Yahudiler Müslümanlara saldırmaya başladı! Filistinli bir kişiyi arabasından çıkarıp linç ettiler | Video

SON DAKİKA: Fanatik Yahudiler Müslümanlara saldırmaya başladı! Filistinli bir kişiyi arabasından çıkarıp linç ettiler | Video

SON DAKİKA: Fanatik Yahudiler Müslümanlara saldırmaya başladı! Filistinli bir kişiyi arabasından çıkarıp linç ettiler | Video
13.05.2021 | 00:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı | Video 00:10
İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı | Video 13.05.2021 | 01:44
İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı | Video 00:17
İsrail'in Lid kentinde Yahudiler camideki Filistinlilere silahla saldırdı | Video 13.05.2021 | 01:31
Son Dakika Haberi... Sınırda bayramlaşma! Bakan Soylu telsizle askerlerin bayramını kutladı | Video 01:20
Son Dakika Haberi... Sınırda bayramlaşma! Bakan Soylu telsizle askerlerin bayramını kutladı | Video 13.05.2021 | 01:14
Ali Babacan'ın itirafına eski CHP'liden bomba gönderme: En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder | Video 03:06
Ali Babacan'ın itirafına eski CHP'liden bomba gönderme: En yakınına ihanet eden devlete, millete de ihanet eder | Video 13.05.2021 | 01:06
SON DAKİKA: Fanatik Yahudiler Müslümanlara saldırmaya başladı! Filistinli bir kişiyi arabasından çıkarıp linç ettiler | Video 01:58
SON DAKİKA: Fanatik Yahudiler Müslümanlara saldırmaya başladı! Filistinli bir kişiyi arabasından çıkarıp linç ettiler | Video 13.05.2021 | 00:50
SON DAKİKA HABERİ: Pendik Kaynarca'da bulunan bir metro inşaatında patlama meydana geldi | Video 01:43
SON DAKİKA HABERİ: Pendik Kaynarca'da bulunan bir metro inşaatında patlama meydana geldi | Video 12.05.2021 | 23:37
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı: Verdiğiniz mücadeleyi tebrik ediyorum | Video 02:04
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan askerlerin bayramını kutladı: Verdiğiniz mücadeleyi tebrik ediyorum | Video 12.05.2021 | 23:10
İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı | Video 00:30
İsrail'de fanatik Yahudiler Arapların dükkanlarına saldırdı | Video 12.05.2021 | 22:43
Hilal Kaplan'dan Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki: Kriptolar için bu tanım kullanılır... | Video 05:26
Hilal Kaplan'dan Ali Babacan'ın ihanet itirafına sert tepki: Kriptolar için bu tanım kullanılır... | Video 12.05.2021 | 22:03
Son dakika haberi: 12 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 02:12
Son dakika haberi: 12 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video 12.05.2021 | 20:27
SON DAKİKA! Bakan Koca Duyurdu: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz | Video 00:49
SON DAKİKA! Bakan Koca Duyurdu: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz | Video 12.05.2021 | 20:20
Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor! Binanın yıkılma anı kamerada | Video 02:38
Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor! Binanın yıkılma anı kamerada | Video 12.05.2021 | 19:57
Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor | Video 04:49
Son Dakika Haberi... İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor | Video 12.05.2021 | 19:18
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 01:37
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 12.05.2021 | 19:03
Son dakika: İİT, Türkiye'nin girişimiyle toplandı! Dışişleri Kaynakları'ndan kritik açıklama | Video 02:30
Son dakika: İİT, Türkiye'nin girişimiyle toplandı! Dışişleri Kaynakları'ndan kritik açıklama | Video 12.05.2021 | 18:54
MİT'ten Gare'de operasyon | Video 00:11
MİT'ten Gare'de operasyon | Video 12.05.2021 | 16:18
Kerem Alkin | Küresel enflasyon mercek altında 04:07
Kerem Alkin | Küresel enflasyon mercek altında 12.05.2021 | 16:23
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 18:44
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ramazan Bayramı ve kısıtlama saati açıklaması 12.05.2021 | 14:52
Müslüman Alimleri Birliği Genel Sekreteri'nden canlı yayında Mescid-i Aksa açıklaması 09:49
Müslüman Alimleri Birliği Genel Sekreteri'nden canlı yayında Mescid-i Aksa açıklaması 12.05.2021 | 14:24
Sait Gürsoy | Çalışma şeklimizi belirleyecek 4 olgu 03:33
Sait Gürsoy | Çalışma şeklimizi belirleyecek 4 olgu 12.05.2021 | 14:10

Son dakika haberleri: Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara yönelik insanlık dışı müdahalelerde bulunan işgalci İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, fanatik Yahudiler de Müslümanlara saldırmaya başladı. Arabası ile seyir halinde olan bir Filistinlinin önünü kesen fanatik Yahudiler, talihsiz adamı arabasından çıkarıp linç ettiler. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA