Video Haber Son dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı | Video

Son dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı | Video

Son dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı | Video
22.09.2021 | 21:48

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Son dakika haberleri: ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, beklentiler dahilinde faiz politikasını değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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