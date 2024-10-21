Video Haber SON DAKİKA | FETÖ elebaşı Gülen öldü
SON DAKİKA | FETÖ elebaşı Gülen öldü

SON DAKİKA | FETÖ elebaşı Gülen öldü

21.10.2024 | 08:27

Son dakika haberleri... FETÖ örgütü elebaşı- teröristbaşı Fetullah Gülen'in öldüğü açıklandı.

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