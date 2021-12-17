Son dakika! FETÖ'nün yelpazecisi Adem Zengin İzmir'de gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan Adem Zengin'in farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi alındı. Yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin gözaltına alındı.