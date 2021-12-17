Video Haber Son dakika! FETÖ'nün yelpazecisi Adem Zengin İzmir'de gözaltına alındı
Son dakika! FETÖ'nün yelpazecisi Adem Zengin İzmir'de gözaltına alındı

Son dakika! FETÖ'nün yelpazecisi Adem Zengin İzmir'de gözaltına alındı

17.12.2021 | 14:14

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İzmir'de FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak sallayan Adem Zengin'in farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi alındı. Yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin gözaltına alındı.

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